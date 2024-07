VIOLA PARK, In 250 ad accogliere la Fiorentina di Palladino

Bella atmosfera al Viola Park ieri sera per la prima uscita pubblica della nuova Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Come scrive La Repubblica(Firenze) nella sua edizione odierna, circa in 250(su 500 prenotazioni fissate) i tifosi arrivati a Bagno a Ripoli nonostante il caldo torrido. A discapito di qualche mugugno della piazza per via di un mercato che ancora, arrivo di Kean a parte, non è esploso, a Viola Park, un po' come succedeva a Moena gli scorsi anni, regna l'entusiasmo e la tranquillità. Tante famiglie sugli spalti, applausi e maglie viola.

Tanti occhi erano ovviamente puntati, oltre che su Palladino, che è sceso in campo prima della squadra per preparare il terreno di gioco, su Moise Kean, l'altro volto nuovo del pomeriggio. Qualche applauso per lui dalle tribune e soprattutto la sensazione che all'ex Juventus servisse un allenatore che avesse così tanta fiducia nelle sue qualità. Si è rivisto Sottil, che sembra aver recuperato dopo l'infortunio alla clavicola, mentre a parte si sono allenati Nzola e Ikonè. Una caratteristica emersa subito del gioco di Palladino è la volontà di vedere i portieri far partire l'azione dal basso.