VIOLA, Oggi il sacrificato può essere ancora Castro

Spazio alla probabile formazione della Fiorentina sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio, in vista del derby contro l'Empoli: Italiano recupera Milenkovic e Martinez Quarta dopo il turno di squalifica e non rischia Nico Gonzalez dal primo minuto: sono gli spunti di rilievo nella formazione viola che oggi pomeriggio sarà di scena al Castellani, ma le novità iniziali non dovrebbero limitarsi ai due centrali. Intanto proprio in difesa, dove Venuti insidia Odriozola. Poi, Milenkovic e Quarta appunto, mentre a sinistra non ci sono dubbi con capitan Biraghi ben saldo su quella fascia. A centrocampo la regia di Torreira è l’unico elemento di certezza e mentre Bonaventura e Castrovilli si giocano i due posti da interni alla pari: Duncan è stato uno dei migliori contro i rossoneri, a Bonaventura è difficile rinunciare anche con una diffida sulla testa e, quindi, alla fine potrebbe essere il talento pugliese a partire di nuovo dalla panchina.