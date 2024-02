VIOLA, Match n. 3900 a Bologna. Italiano 100 in A con ACF

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre all'evidente importanza per la classifica, la gara di domani tra Bologna e Fiorentina sarà ricordata anche per una serie coincidenze statistiche. A riportarlo è l'edizione oggi in edicola de La Nazione che parla di tre cifre tonde che verranno raggiunte con il match del Dall'Ara. Per prima cosa quella di domani sarà la gara numero 3900 della storia del club toscano. Una storia fatta più di soddisfazioni che di delusioni come raccontato dalle 1636 vittorie e dalle 1.127 sconfitte.

Poi contro i rossoblu i viola scenderanno in campo anche per la 2.900esima volta in A, confermandosi la quinta forza della storia del calcio italiano, con 1.144 successi. Infine per Vincenzo Italiano domani saranno 100 le panchine in Serie A con la Fiorentina. Il tecnico siciliano è il decimo allenatore a riuscirci nella storia viola.