VIOLA, Gruppo in bolla. E Callejon non può allenarsi

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si fa il punto della situazione per quanto riguarda il protocollo sanitario che la Fiorentina dovrà utilizzare d'ora in poi dopo aver riscontrato la positività di Josè Callejon al Covid-19. Come spiega il quotidiano, lo spagnolo, attualmente in isolamento ma asintomatico, non potrà allenarsi fino a quando non risulterà negativo a nuovi controlli e per tutto il gruppo tecnico proseguirà la bolla precauzionale per limitare al massimo i contatti con l’esterno. Se per Callejon l’arrivo della sosta del campionato è una buona notizia in quanto ci sarà più tempo per recuperare, non lo è per Iachini che in vista della sfida al Parma ha dovuto rivedere i piani di formazione. In settimana il tecnico aveva infatti preso in seria considerazione l’ipotesi di cambiare modulo passando al 3-4-3, con il forfait di Callejon l’ipotesi è decisamente sfumata favorendo il ritorno al 3-5-2 fin qui sempre utilizzato.