Viola, che fare con un Kean da 8 gol? Il CorSport: "Difficile che qualcuno paghi la clausola"

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Questa mattina il Corriere nello Sport, nell'analizzare i numeri deludenti dell'attacco della Fiorentina, ha fatto un quadro anche sul futuro di Moise Kean. L'attaccante viola già la scorsa estate aveva una clausola rescissoria da 52 milioni a cui non si è avvicinato nessuno nel luglio 2025, fatte salve un paio di società arabe che lo stesso Moise ha declinato. Difficile dunque pensare che qualcuno si possa avvicinare adesso, con la clausola salita a 62 milioni.

Per questo la domanda è: nella costruzione della nuova Fiorentina c’è posto per Kean da otto gol (nove compreso l’unico in Conference League) con il problema alla tibia che si trascina da mesi e una gestione che via via è diventata sempre più difficile? La risposta renderà meno complicate le eventuali trattative con chi si presenterà ai cancelli del Viola Park chiedendo l’attaccante classe 2006 e la proposta economica avrà il potere di influenzare la decisione della Fiorentina. Non ultima, peserà la volontà del calciatore.

