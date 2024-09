VIOLA, Ancora 3-5-1-1. Ok Gud, dietro i 3 di Bergamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano La Nazione Raffaele Palladino, oggi contro la Lazio, sembrerebbe propenso a riproporre lo schema tattico visto domenica scorsa a Bergamo. Un modulo, il 3-5-1-1, che per quasi un tempo ha dato buone sensazioni. E quindi avanti su questa strada con alcune variazioni riguardo agli interpreti. La più importante è quella relativa all'impiego da titolare di Albert Gudmundsson.

Il nuovo numero 10 gigliato ha circa un'ora nelle gambe ed è pronto a fare il suo esordio con la casacca della Fiorentina. In difesa, visto il forfait per un risentimento muscolare di Pongracic, giocheranno di nuovo Biraghi, Ranieri e Quarta, mentre nel terzetto di centrocampo Adli, Bove, Cataldi e Mandragora si giocano tre posti. Il francese è in risalita ma alla fine Palladino dovrebbe confermare la mediana del Gewiss Stadium. Nessun dubbio sulle fasce dove agiranno Gosens e Dodo, così come in avanti dove ci sarà Kean.