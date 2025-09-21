Via le scorie dell'allenatore precedente. La Nazione: "Viola, obbligo vincere. Con nuove idee"

In vista di Fiorentina-Como, nelle sue pagine sportive, La Nazione sottolinea che sarebbe sufficiente fermarsi alla vittoria e aggiungere poco altro. Anche a rischio di sembrare esosi e di non proporre un buon calcio, perché ci sono dei momenti in cui le opinioni non hanno più valore. Parlano i fatti, parlano i numeri, e questo è uno di quei momenti. La Fiorentina è obbligata a cercare la vittoria anche per rivalutare i due pareggi in trasferta, molto amaro quello di Cagliari (vittoria sfuggita nel finale), migliore quello di Torino contro un avversario più tosto, ma anche perché non c’è stata l’illusione di essere vicini al bersaglio grosso. Dopo le defaillance col Napoli, l'intento dei viola è giocare con più energia, più attenzione e più qualità. E per fare questo, molto passerà anche dalle scelte di formazione. Scontato il debutto dal primo minuto di Nicolussi Caviglia, Pioli è orientato a confermare ancora Fagioli ma da mezzala.

Il nodo della questione, pe il quotidiano locale, è assimilare le (nuove) idee di Pioli e togliersi di dosso le scorie (inconsce) del tecnico precedente. Insomma una Fiorentina che deve essere più intraprendente nel proporre e nel proporsi; deve necessariamente essere più disponibile ad avere l’iniziativa, a far accompagnare l’azione dai centrocampisti invitandoli anche a salire con maggior insistenza, cercando il suggerimento in verticale. Unico modo per uscire dalla ’vecchia’ logica del ’lancione’ che talvolta è tornato a fare capolino quando dalla difesa non si è riusciti ad andare in verticale.