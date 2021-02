VERSO UDINE, Malcuit freme. Castrovilli torna dal 1'

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino comincia già a studiare le mosse di Prandelli in vista dell'impegno di domenica pomeriggio che attende la sua Fiorentina in casa dell'Udinese. In difesa non sono previste sorprese: il terzetto con i due argentini e Milenkovic sta fornendo le giuste risposte, e il vero ballottaggio riguarda semmai la fascia destra. Malcuit ha voglia di ritrovare un posto da titolare dopo più di un anno dall'ultima volta: il francese si gioca un posto con Venuti e Caceres. A centrocampo con il forfait di Bonaventura tornerà dal 1' Castrovilli a fianco di Pulgar e Amrabat. In attacco ovviamente si candida a titolarissimo il rientrante Ribery: qualora non dovesse farcela è sfida aperta tra Kouame ed Eysseric.