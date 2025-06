FirenzeViola Via al mercato estivo, da Kean a Beltran la ristrutturazione dell'attacco viola è appena all'inizio

Si alza ufficialmente il sipario sul mercato estivo 2025, dopo una finestra preliminare tutto sommato deludente, e comunque in linea con un Mondiale per club che ha lasciato più di una perplessità. In casa viola le prossime ore saranno quelle utili a chiudere la questione Viti (oggi le visite mediche a Roma poi l’arrivo al Viola Park) ma quella conclusa con il mese di giugno è solo la prima fase di una finestra di trattative in cui i viola puntano a rendersi protagonisti.

Kean, la clausola e le alternative al vaglio

Di certo da oggi fino a metà luglio occhi e orecchie della dirigenza saranno completamente rivolti al futuro di Moise Kean. Detto che per il momento non si registrano inserimenti particolari rispetto al tris d’interessi fin qui noti (gli arabi dell’Al Qadsiah, il Milan e il Manchester United) andrà ricordato anche che il club di Commisso è pronto a ricompensare l’attaccante nel caso in cui decidesse di restare, con un aumento d’ingaggio inevitabile alla luce del rendimento della passata stagione. Intanto però Pradè e Goretti non hanno mancato di valutare alternative, anche se i nomi più importanti come quello di Pio Esposito e Lorenzo Lucca sembrano per il momento irraggiungibili. Diverso il discorso per il cagliaritano Piccoli, anche perché nel caso in cui fosse lui il prescelto per un’eventuale sostituzione di Kean il rischio di un eccessivo carico di responsabilità sarebbe reale.

Beltran e gli altri interrogativi

Ma in attacco i cambiamenti potrebbero non esaurirsi all’uscita di esterni offensivi di rientro quali Sottil e Ikonè o di una punta come Nzola, almeno considerato un destino di Beltran tutto ancora da scrivere. Per l’argentino arrivato con ben altre aspettative qualche proposta sarebbe arrivata proprio dall’Argentina, e dal suo ex club ovvero il River Plate, ma prima di lasciarlo partire c’è da scommettere che la Fiorentina mantenga pretese di un certo valore. Dovesse comunque andarsene Beltran occhio a un nuovo innesto, con il nome di Sebastiano Esposito da tenere di conto per la sua sostituzione. Perchè d’accordo che la partita più importante in questo momento è quella da giocare per Kean, ma senza dimenticare che la ristrutturazione offensiva della nuova Fiorentina di Stefano Pioli è soltanto all’inizio.