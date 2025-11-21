Verso Fiorentina-Juventus, prevendita in crescita: lo stadio Franchi va verso il sold-out

Lo stadio Franchi va verso il tutto esaurito domani per Fiorentina-Juventus. I tifosi della Fiorentina hanno risposto presente all’incontro più sentito della stagione: stando ai dati di ieri, sono stati venduti circa 8 mila biglietti, per un totale di 21 mila spettatori garantiti con gli abbonati. Quindi rimangono da assegnare davvero pochi biglietti. Il record stagionale è stato raggiunto contro il Napoli alla terza giornata, quando 21.579 tifosi hanno riempito gli spalti del Franchi. Domani è atteso il pubblico delle grandi occasioni vista la partita dal profondo coinvolgimento emotivo, si legge sul Corriere dello Sport.