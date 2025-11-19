Fiorentina-Juventus: Kean recupera. E ritrova Spalletti da avversario

Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a riprendersi una maglia da titolare già sabato contro la Juventus, la squadra che lo ha lanciato e contro cui ha già segnato lo scorso anno a Torino. Il recupero a pieno dell’attaccante può diventare il punto di svolta della Fiorentina, la leva su cui costruire la risalita dall’ultimo posto. Dopo aver saltato la gara di Genova e gli impegni in Nazionale per un trauma alla tibia ormai superato, Kean è di nuovo carico e pronto a guidare l’attacco viola nel match più significativo della stagione: sia per la storica rivalità con i bianconeri, sia perché la classifica impone di invertire immediatamente la rotta.

Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus e in passato commissario tecnico dell’Italia, conosce bene Kean e ne ha sempre esaltato forza, velocità, coraggio e capacità di far salire la squadra. Con lui KMB si è ripreso la maglia azzurra. Ora però Spalletti dovrà trovare il modo di limitarlo. Per la Fiorentina, ancora senza vittorie in campionato, l’apporto del centravanti è fondamentale. Vanoli sta lavorando al Viola Park per rifornirlo di più palloni giocabili, coinvolgendo maggiormente trequarti e centrocampo. Ma accanto a chi giocherà sabato? L’opzione più intrigante sembra Gudmundsson, la cui imprevedibilità potrebbe combinarsi alla potenza di Moise per avviare la risalita viola. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.