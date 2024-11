VERSO CIPRO, Tornano in campo 'quelli del giovedì'

APOEL Nicosia-Fiorentina può essere l'occasione per vedere in campo quelli che hanno giocato meno. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come giovedì, nella terza gara del girone di Conference, Raffaele Palladino dovrebbe attuare un robusto turnover, dando così spazio a quelli del giovedì, ovvero i calciatori designati per ora alle gare europee: Terracciano, Quarta e Biraghi su tutti, tre senatori dello spogliatoio chiusi dalle prestazioni dei propri rivali per il ruolo (in ordine, De Gea, Comuzzo e Gosens).

Rotazioni anche in attacco, dove potrebbe essere riproposto Jonathan Ikone, reduce dalla doppietta nell'ultima gara di Conference. Vincere contro l'APOEL vorrebbe dire arrivare a quota 9 punti dopo tre gare, mettere una seria ipoteca per il passaggio del turno e, di conseguenza, affrontare con più tranquillità i restanti tre impegni del girone - due in casa, contro Pafos e Lask, una, l'ultima, in Portogallo, contro il Vitoria Guimaraes.