VERSO CAGLIARI, Dubbi sulla fascia e in mediana

La Nazione, in edicola stamani, evidenzia quanto la gara contro la Lazio si stata dispendiosa per la Fiorentina (106 km percorsi con velocità media di 6,5 km/h), motivo per cui Beppe Iachini potrebbe pensare a un piccolo turnover. Con il rientro dalla squalifica di Igor si apre infatti un duello sulla fascia sinistra tra Biraghi e il brasiliano. L’altro dubbio è quello legato alla mezzala che agirà a fianco di Pulgar, con Amrabat che dopo l’iniziale panchina di sabato potrebbe tornare titolare al posto di Castrovilli che dovrebbe essere risparmiato, almeno dall’inizio, anche per gestire i problemi legati alla zona del pube. Per il resto non ci saranno novità di rilievo rispetto alla formazione dell’ultimo turno.