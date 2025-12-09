Vanoli tiene tutti a rapporto, La Nazione: "Dopo Sassuolo 2 ore di confronto con la squadra"

Su La Nazione si analizza ciò che è accaduto dopo Sassuolo. Se il clima all’intervallo del ‘Mapei Stadium’ deve essere stato particolarmente caldo, nel dopo partita Paolo Vanoli ha tenuto tutti a rapporto. Ha parlato lui, anche per chiarire alcuni aspetti rimasti fin lì sospesi a mezz’aria. Due ore di confronto e la sensazione che non siano bastate. Perché poi c’è stato il secondo round nella giornata di lunedì al Viola Park. Riflessioni un po’ più a freddo, con la speranza che siano state definitive.

Da qui bisogna necessariamente ripartire. Se la squadra dovrà cominciare a ritrovare unità, certezze, spirito combattivo e tutto quel che è mancato fin qui, la società dovrà metterci (molto) del suo nelle prossime settimane. Vanoli azzarderà il cambio di sistema di gioco. Lo studia da giorni, ha bisogno di recuperare Gosens e Fazzini, ma se non sarà contro la Dinamo Kiev sarà messo in campo contro il Verona. Non c’è più tempo per aspettare timing migliori.