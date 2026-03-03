Ferrara: "Il Vanolismo ha il dono dell'imprevedibilità. Niente è perso, ma che tristezza"
Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione commenta la sconfitta della Fiorentina a Udine e scrive: "Era una grande occasione. Ma il Vanolismo, come noto, ha il dono dell’imprevedibilità. Riecco a noi la difesa a tre: c’è da trovare un posto a Rugani. Sì, un atto masochista. Non che gli altri abbiano fatto chissà cosa. Gud sempre in ferie, e non solo lui.
La partita racconta che la squadra non trova la porta nemmeno una volta. Niente. Zero. Il nulla in purezza". Poi sottolinea come la prova contro la Jagiellonia evidentemente non fosse un caso, anche se la scelta del difensore ex Juventus pesa perché non è in condizione. "Niente è perso, ma che tristezza", conclude il giornalista.
Incredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure.di Angelo Giorgetti
