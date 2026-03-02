Kean-Zaniolo, amici contro a Udine. Gazzetta: "Moise senza freni, vuol fare lo sgambetto"

"Caro amico ti batto". Parafrasando una pietra miliare della musica italiana, La Gazzetta dello Sport inquadra Udinese-Fiorentina di stasera concentrandosi sul duello a distanza, in campo, tra Nicolò Zaniolo e Moise Kean. La speranza di tanti è quella di rivederli presto insieme con la maglia della Nazionale - esordisce la Rosea -, ma stasera si ritroveranno uno contro l'altro. Nicolò e Moise hanno condiviso con tanta leggerezza e qualche comportamento evitabile il periodo con l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio e di Paolo Nicolato, ma anche i primi sei mesi del 2025 a Firenze. Esaltanti per Kean che ha vissuto la sua miglior stagione, umilianti per Zaniolo che ha chiuso l’esperienza al Viola Park litigando con i Primavera della Roma e giocando pochissimo con Raffaele Palladino. Oggi la storia è diversa. Kean ha segnato “solo” 8 gol in campionato, complice una serie di infortuni, Zaniolo è a quota 5, ma è risorto diventando il faro dei bianconeri.

In particolare, su Kean, scrive la Gazzetta: "Il numero 20 viola sta bene e vive un buon momento anche sotto l’aspetto mentale perché l’aver ritrovato continuità realizzativa ha aumentato la sua determinazione e gli ha regalato pure quel pizzico di leggerezza in più che ha preso il posto della sofferenza con cui ha dovuto fare i conti quando la caviglia dava problemi e ne bloccava il rendimento. Ora il guaio è diventato una noia minima e il centravanti è di nuovo senza freni. Con Palladino volava e ora è tornato a incidere pure con Vanoli per il quale rappresenta l’uomo della salvezza. I suoi gol sono la vera chiave per uscire dai guai, a costo di fare un altro sgambetto all’amico Zaniolo".