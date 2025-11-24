"Vanoli, quando le poche pretese diventano un vantaggio", il commento di Poesio

vedi letture

"I vantaggi di non avere pretese" è il titolo dell'editoriale che si legge sulle colonne del Corriere Fiorentino questa mattina del giornalista Ernesto Poesio. Di seguito alcuni estratti: "La Fiorentina secondo Vanoli è una squadra che, prima di tutto, deve pensare a muovere la classifica in attesa, si spera, di qualche banconota da tre punti che consenta di abbandonare le ultime tre posizioni della classifica. [...] E allora anche un pareggio al termine di uno dei Fiorentina-Juventus più poveri di qualità degli ultimi anni vale la pena di essere festeggiato, non fosse altro per caricare il serbatoio di un po’ di positività.

[...] Da Vanoli invece nessuno si aspetta tanto. Perché alla Fiorentina fino a oggi sono mancate soprattutto le basi. Ed è per questo che l’allenatore nelle sue prime due uscite sulla panchina viola è sembrato ripartire da concetti basici".