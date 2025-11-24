FirenzeViola Fiorentina senza ali: emergenza sulle fasce, Vanoli costretto ad affidarsi alle seconde linee

vedi letture

La Fiorentina si prepara a una nuova sfida europea con le sue ali principali fuori causa. Dodo e Gosens, infatti, restano ai box, costringendo Paolo Vanoli a guardare alle seconde linee per colmare le assenze sulle corsie laterali. Il brasiliano, che sabato aveva dovuto abbandonare il campo dopo appena 45 minuti per un risentimento muscolare alla coscia destra, ha seguito ieri terapie e cure, ma l’immagine del giocatore che a fine partita esce zoppicante in direzione degli spogliatoi non è stata certo incoraggiante. Tra oggi e domani sono attesi gli esiti degli accertamenti, ma una cosa appare certa: Dodo non sarà disponibile contro l’Aek Atene.

In alternativa, Vanoli potrà contare su Niccolò Fortini, già subentrato contro la Juventus, pronto a raccogliere l’eredità del brasiliano. Dall’altra parte, Gosens è fermo dalla partita con l’Inter per una lesione al retto femorale della coscia sinistra; seppur sulla via del recupero, la possibilità di rivederlo giovedì arruolabile (al massimo sarà tra i convocati) appare al momento difficile. Pronto Parisi, che ha dimostrato contro la Juventus di poter rispondere presente quando chiamato in causa e potrebbe ripetere la prestazione sulle fascia sinistra.

Una situazione complicata, dunque, ma Vanoli non ha alternative: senza le sue ali principali, il tecnico viola dovrà affidarsi a chi finora ha giocato in ombra, aspettandosi risposte convincenti dalle seconde linee per mantenere competitiva la squadra. La sfida contro l’Aek Atene diventa così un banco di prova anche per chi finora ha avuto meno spazio, un test fondamentale per capire se la Fiorentina può contare su una rosa pronta a fronteggiare ogni emergenza.