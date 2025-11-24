Contatto Vlahovic-Marì, Tuttosport: "Altro errore: il difensore viola trattiene per primo"

Tuttosport questa mattina torna sul contatto Vlahovic-Pablo Marì di due giorni fa. Secondo il quotidiano, ragionando sempre di frame, si nota come quello di DV9 sia un tentativo di rispondere al primo intervento - falloso - del centrale viola. Poi il tocco di Vlahovic. Quindi quest’ultimo atterrato in area. Sull’episodio, ecco, ci sarebbero almeno tre livelli da analizzare. Numero uno: per quanto particolare, la situazione non può essere sottoposta all’oggettività richiesta per l’intervento del Var.

Numero due: il punto è vedere come termini l’azione, non il suo inizio. E se proprio qualcuno dovesse decidere di concentrarsi sulla prima parte - e siamo al numero tre -, anche lì ci sarebbe tanto di cui discutere. Come ce n’è in giro, come si fa dal post partita, come si farà ancora per un po’ di tempo. Del resto, calcoli facili alla mano, senza considerare variabili e l’imprevedibilità del calcio, quindi eliminando gli errori di Roma e Firenze, aggiungendo soprattutto quello di Verona, la Juve avrebbe potuto ritrovarsi anche con 7 punti in più.