Vanoli prepara il debutto europeo: Dodo e Gosens fuori dai giochi, dubbio Piccoli

Vanoli prepara il debutto europeo: Dodo e Gosens fuori dai giochi, dubbio PiccoliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Ieri lavoro al Viola Park di scarico, oggi un’altra seduta. Vanoli prepara il suo primo appuntamento europeo da allenatore. E sempre nella giornata odierna, si legge su La Gazzetta dello Sport, verificherà le condizioni degli infortunati. Dodò e Gosens sembrano fuori dai giochi. Su Piccoli, problemi a una caviglia, si attende una risposta dello staff medico.