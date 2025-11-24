"Il neorealismo di Vanoli sta convincendo tutti: intanto piccoli passi", il commento di Polverosi

"Il neorealismo di Paolo" è il titolo del commento del giornalista Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: "Il neorealismo di Paolo Vanoli sta convincendo tutti. [...] Non c’è altra strada per arrivare alla salvezza. E, numeri alla mano, come ci può arrivare la Fiorentina? Facciamo due conti. Sei punti in 12 partite, ne mancano 7 alla fine del girone d’andata. Per tornare davvero a respirare ne servono 14, ma andrebbero bene anche 13, tradotto in risultati vuol dire 4 vittorie, due sconfitte e un pareggio o 3 vittorie e 4 pareggi. È qui che i “piccoli passi” di Vanoli si devono allungare e non poco. Intanto il pari con la Juventus ha già mostrato nuovi segnali, piuttosto incoraggianti.

La reazione allo svantaggio, il modo di giocare finalmente insieme, l’energia sprigionata da un corpo solo, quello della Fiorentina, la voglia di non perdere, è quanto è emerso sabato sera. [...] Forse accanto a Moise è meglio Dzeko, se serve il doppio centravanti, o Gudmundsson, che sta dando timidi segnali di ripresa. Più che coppia, Kean e Piccoli potrebbero diventare staffetta: dopo una battaglia forsennata, intorno al 70' Kean ha perso energia e a quel punto Piccoli sarebbe stato il ricambio ideale. In Conference League si potrebbero rovesciare le parti, titolare Piccoli, poi dentro Kean. Vedremo giovedì contro l’Aek".