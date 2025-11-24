Fiorentina, è il tempo dei leader. Corriere Fiorentino: "Vanoli si affida a loro"

“Aggrappati a Kean” è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Il quotidiano punta i riflettori sui leader tecnici della Fiorentina. Kean è sempre più guida e trascinatore: contro la Juventus ha mostrato quanto la squadra dipenda da lui e quanto la salvezza non possa che passare dal suo rendimento. Certo, il gol manca terribilmente (anche per sfortuna, vedi la traversa), ma Moise sembra aver compiuto un ulteriore passo in avanti: non solo leader tecnico, ma anche emotivo.

Accanto a lui Mandragora, e il capitano Ranieri, che nella partita dal tasso emotivo più alto ha finalmente mantenuto i nervi saldi. Motivi per cui Vanoli può sorridere, così come per la reazione dopo la doccia gelata del gol incassato allo scadere del primo tempo, per una condizione atletica in miglioramento e per i progressi sulle palle inattive.