La metamorfosi viola, La Repubblica-Firenze: "Testa da provinciale per uscire dalla crisi"

Dopo appena due settimane di lavoro Paolo Vanoli può gioire per il primo vero successo della sua gestione, si legge su la Repubblica-Firenze. Non per una vittoria che nell’immediato avrebbe dato uno shock positivo alla classifica, ma per un atteggiamento che tornerà utile in futuro in una corsa lunga ed estenuante come quella per la salvezza. La Fiorentina ha compreso che dovrà lottare per non retrocedere e durante la sosta, seguendo i diktat del tecnico, ha svoltato da un punto di vista mentale, non approcciando più le partite con la spocchia di chi si trova in fondo alla classifica ma pensa di essere da Champions bensì con la grinta di chi per uscire dalla crisi deve ritrovare altri mezzi, più caratteriali che tecnici.

Il pareggio con la Juventus in tal senso è la sublimazione del nuovo corso. Per una volta, forse la prima in stagione, si è vista una squadra unita, compatta e coesa nelle difficoltà, soprattutto nel finale quando difendere un punto era la cosa più importante da fare, sacrificandosi, coprendo gli spazi e badando al sodo. Insomma, una metamorfosi di atteggiamento che non può che far felice Vanoli.