I tre esperimenti di Vanoli, La Nazione: "La gara con la Juve un cantiere tattico"

Secondo La Nazione Fiorentina-Juventus è stato un cantiere tattico per Vanoli, "capo-cantiere", e la sua squadra. Gli esperimenti del nuovo allenatore sono stati sostanzialmente tre: Fagioli che torna a fare il regista dopo il bimestre di esperienza (poi rinnegata) con Pioli. Parisi che deve mettersi sulle spalle una volta per tutte il concetto di essere, diventare e muoversi come esterno ’puro’.

Piccoli che, dopo il ’niet’ iniziale dello stesso Vanoli, deve pur provare a calarsi nel ruolo di seconda punta accanto a Kean. Sulla coppia di attacco ci sarà da lavorare, mentre su Fagioli e Parisi il tecnico viola vorrebbe mettere un peso di responsabilità importante per iniziare a costruire una Fiorentina diversa da quella che gli è arrivata dopo l’addio di Pioli.