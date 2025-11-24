I volti copertina del nuovo corso: Pongracic e Ranieri ordinati, Kean e Mandragora leader

vedi letture

La Repubblica-Firenze si concentra su chi sono stati i volti copertina della gara con la Juventus e quindi nel nuovo corso viola. Il primo citato è Marin Pongracic che ha difeso in maniera ordinata e concentrata prendendosi poche licenze. Poi Ranieri, attento più al campo e non a delle mimiche plateali, ma soprattutto Mandragora e Kean, due leader diversi di questa squadra.

Rolando, pur non avendo la fascia, è colui che ha compreso la situazione prima degli altri, che ha trasmesso ai compagni lo spirito guerriero richiesto dalla Curva. Kean invece è stato il trascinatore lo scorso anno a suon di gol dei 65 punti fatti con Palladino e con Vanoli ha ritrovato il suo spartito migliore, la lotta contro tutta una difesa.