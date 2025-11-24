Fagioli, piccoli passi avanti: di nuovo da play qualche bel segnale. Il dato di sabato

La Repubblica-Firenze si concentra su Nicolò Fagioli che forse qualche piccolo passo avanti sta iniziando a muoverlo, si legge sul quotidiano. Di certo è di questo avviso Paolo Vanoli, che ha stupito tutti schierandolo a sorpresa titolare nella super sfida con la Juventus a discapito di Nicolussi Caviglia. Contro la sua ex squadra Fagioli è tornato a occupare il ruolo di regista (una scommessa che Pioli non è riuscito a vincere) lanciando qualche buon segnale.

Qualche numero: nel match di sabato Fagioli è il giocatore che ha corso più di tutti gli altri (12,2 km) dietro al solo McKennie (12,6 km), ma gli sono mancati brillantezza negli ultimi metri e probabilmente anche un pizzico di coraggio in più. Adesso è il momento di imprimere una svolta alla stagione e, forse, anche alla sua carriera. Il primo passo per diventare Fagiolone passa proprio da qui.