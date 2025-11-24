Mandragora indispensabile: gioca sempre e fa gol, ha conquistato anche Vanoli

vedi letture

Il Corriere Fiorentino si concentra su Rolando Mandragora, uno dei calciatori più determinanti della Fiorentina, secondo il quotidiano. Con il gol messo a segno sabato sera al Franchi contro la Juventus, il centrocampista napoletano ha infatti tagliato il traguardo della doppia cifra nel corso dell’anno solare, 10 gol messi a segno nell’arco di un 2025 nel quale Mandragora si è rivelato se non proprio decisivo come minimo importantissimo per le sorti della squadra prima allenata da Palladino e oggi da Vanoli.

Un bottino tra i più importanti in serie A dove i centrocampisti avvezzi al gol restano rari, ma soprattutto la conferma di un’importanza cresciuta anno dopo anno. Mandragora si è (di nuovo) confermato tra i pochi in grado di prendere per mano i compagni e riportarli in quota, anche grazie a un tiro da fuori che nessun altro sembra possedere in rosa. Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, la società ha infatti già raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto, conferma di quanto Mandragora possa ancora aiutare Vanoli nel trasmettere più sicurezza a tutto il gruppo.