Vanoli affronta il suo passato, Tuttosport: "Per la salvezza e la rivincita"

"Vanoli: per la salvezza e la rivincita", questo il titolo sul pezzo dedicato alla Fiorentina di Tuttosport. Il quotidiano si focalizza, in vista della sfida di questa sera tra i viola e il Torino, sulla voglia di rivalsa di Paolo Vanoli, ex tecnico granata a caccia di punti salvezza a Firenze: "C'è molto in ballo per la Fiorentina e il suo allenatore nella partita di oggi contro il Torino.

Intanto vincere sarebbe fondamentale per la squadra via reduce da due sconfitte di fila in campionato che l'hanno catapultata di nuovo in zona rossa dopo la striscia illusoria di 4 risultati positivi. Per Vanoli si tratta della prima volta contro la sua ex squadra: la scorsa stagione aveva allenato il Toro fra alti e bassi, dopo le prime 5 giornate era addirittura primo in classifica come non accadeva da quasi 50 anni, poi ha chiuso all'11° posto con 44 punti e soprattutto l'esonero accompagnato dalle critiche pungenti del presidente Cairo":