La Fiorentina ritrova il suo centravanti, il CorSport: "E alla fine torna Kean"
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:00
di Redazione FV

"E alla fine torna Kean", titola così questa mattina il Corriere dello Sport, che sottolinea quindi l'importanza del ritorno in campo dal primo minuto nella gara di stasera del Franchi contro il Torino di Moise Kean. "Il problema alla caviglia datato 21 dicembre (giorno della partita contro l’Udinese) non è più un problema grazie alla gestione dell’infortunio messa in atto al Viola Park in queste settimane o, perlomeno, non impedisce al centravanti di giocare come vorrebbe e dovrebbe.

Poi, dentro le settimane, a cominciare da quella che porta al Como sabato prossimo, ci sarà sempre un occhio di riguardo per lui, ma questo è un altro discorso. Intanto, Kean c’è". 
 