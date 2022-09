VACIAGO, Juve, così non va. Serve uno scatto

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha commentato così il pareggio tra Fiorentina e Juventus per 1-1 al Franchi, criticando i bianconeri per il gioco e per il risultato finale: "No, così non può andare bene, così non deve andare la Juventus, le cui potenzialità possono esprimere un calcio molto migliore di quanto visto ieri pomeriggio. (...) La Juventus di questa stagione ha 4 punti in più dell’anno passato, quando ne contava già dieci di distacco dalla prima, appare più solida in difesa e più squadra nel suo complesso, ma resta sempre la sensazione che non esprima tutto il suo potenziale. Non è una questione estetica (per quanto ieri la Juventus sia stata oggettivamente brutta da vedere), piuttosto di efficacia e durata. (...) Eppure in quei momenti si intravede cosa può essere la Juventus, anche senza Pogba e Chiesa. Una squadra perfettamente in grado di vincere questo campionato che, va detto, rende a tutti la vita difficile: nessuna delle squadre di testa ha giocato cinque partite convincenti, tutte hanno almeno un paio di problemi o incognite. (...) Ma questa Juventus sembra più forte di quanto mostra. Si può e si deve fare di più. Anche nella comunicazione, che una volta era il punto di forza di Allegri e adesso, con qualche supercazzola di troppo, presta facilmente il fianco ai più biechi fra i No-Max, uno schieramento che nelle sue frange più estreme vive di pregiudizi e anche di qualche bufala. Questa non è un’attenuante, semmai uno stimolo per Allegri, che adesso deve fare uno scatto".