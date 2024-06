V. PARK, Aperto ai tifosi in estate: amichevoli e allenamenti

FirenzeViola.it

Quando verrà presentato Raffaele Palladino, ovvero martedì prossimo alle 12, presenzierà in conferenza stampa anche il ds viola Daniele Pradè. Sarà quindi occasione per fare anche il punto del mercato in casa Fiorentina. Lo scrive stamani la Repubblica (ed. Firenze), che successivamente pone l'attenzione sull'estate che vivrà il club di Commisso.

Ieri è stato ufficializzato il calendario delle amichevoli a Bagno a Ripoli che prevede anche una tournée in Inghilterra, ma la novità di quest'anno è la possibilità di apertura del Viola Park ai tifosi: un anno fa dei ritardi sui documenti necessari all’agibilità dell’impianto dello stadio Curva Fiesole avevano reso il ritiro blindato, quest’anno sarà organizzato invece tutto a favore dei supporters. Oltre alle amichevoli - scrive il quotidiano -, che potranno accogliere tra i 2 mila e i 2 mila 500 spettatori e che saranno tutte a porte aperte la società sta studiando anche sedute di allenamento visibili a tutti, tifosi e media, in particolare quelle del pomeriggio, dove non sono previste esercitazioni tattiche. Un modo per replicare a Bagno a Ripoli ciò che veniva fatto a Moena. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di accesso.