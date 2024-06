VIOLA, Ecco le amichevoli: mini-tournée in Inghilterra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso una nota, la Fiorentina ha comunicato che la prima squadra viola svolgerà il ritiro estivo al Viola Park dall’ 8 luglio al 23 luglio. Nei giorni 8 e 9 luglio verranno svolte le visite mediche e, successivamente, inizieranno le sedute di allenamento. Durante il ritiro, la Fiorentina disputerà due amichevoli, una contro la Primavera viola, lunedì 15 luglio alle ore 20:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park ed una contro la Reggiana, venerdì 19 luglio alle ore 20:00, sempre presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Al termine della prima fase di preparazione, la squadra gigliata volerà in Inghilterra dove giocherà tre partite amichevoli, contro il Bolton, venerdì 26 luglio alle ore 20:30 italiane, presso il Macron Stadium di Bolton, contro il Preston, sabato 27 luglio alle ore 16:00 italiane, presso il Deepdale Stadium di Preston ed una terza che verrà definita nei prossimi giorni.

Dopo il rientro in Italia, la Fiorentina tornerà nuovamente in campo domenica 4 agosto alle ore 20:00 per un’amichevole contro i francesi del Montpellier, gara che si disputerà presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di accesso per assistere ad eventuali sedute di allenamento a porte aperte ed alle amichevoli che si disputeranno al Rocco B. Commisso Viola Park. Eventuali modifiche o aggiunte di nuove amichevoli verranno comunicate successivamente.