V. CECCHI GORI, Commisso? Parla troppo

L'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, ha parlato così in un'intervista a La Nazione: "Per quanto mi riguarda Commisso parla troppo. Deve pensare alla squadra prima che al nuovo stadio, non è una priorità. Il Tottenham, per esempio, ha speso un miliardo di euro per un nuovo stadio e guardate dove è in classifica. Fossi Commisso non mi metterei contro arbitri e Federazione. Non credo che per quanto riguarda gli incassi lo stadio possa fare la differenza".