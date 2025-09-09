Un Super Kean salva l'Italia dall'incubo. Tuttosport: "Meglio di lui solo Gigi Riva"

vedi letture

Un Super Kean salva l'Italia dall'incubo, si legge su Tuttosport questa mattina. Per un attimo ieri sera il Mondiale sembrava sfumato, quando Israele era in vantaggio e a +6 insieme alla Norvegia. Poi l'Italia è stata risvegliata dal suo Kean e dalla sua voglia di lottare. Così il centravanti della Fiorentina ha spezzato due volte l'incubo materializzato prima dall'autogol di Locatelli e poi dal sinistro vincente di For Peretz.

La coppia con Retegui funziona, anche ieri assist dell'ex Atalanta proprio sul primo gol di Kean. Con la doppietta di ieri sera sono 10 i gol in azzurro, 5 nelle ultime 3 partite e 5 anche considerando le sue prime tre gare di qualificazioni mondiale. Meglio in azzurro (6 gol nelle prime tre partite di qualificazioni mondiali) ha fatto solo Gigi Riva.