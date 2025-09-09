Calciomercato
Accordo vicino tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo: summit finale prossima settimana
La Fiorentina è molto vicina a risolvere il nodo legato al contratto di Rolando Mandragora.
Dopo aver ufficializzato i prolungamenti di Kean e De Gea, potrebbe essere arrivato anche il momento per il centrocampista. Questo perché è molto vicino l'accordo tra le parti, con il calciatore che dovrebbe mettere la propria firma sul nuovo contratto sulla base di 1,8 milioni verso la fine della prossima settimana, quando ci sarà un incontro per definire proprio gli ultimi dettagli. Il contratto di Mandragora scadeva nel 2026, con un'opzione legata alle presenze per il 2027, ma il calciatore con questo accordo rinnoverà fino al 2028.
