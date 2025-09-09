FirenzeViola Gudmundsson già disponibile col Napoli? Il dottor Manzuoli: "Possibile, è andata bene"

vedi letture

Il report medico della Fiorentina su Albert Gudmundsson lascia trasparire buona sensazioni. L'infortunio alla caviglia subito in Nazionale dal fantasista viola poteva dare un responso molto più negativo, invece il problema riscontrato dal giocatore potrebbe consentirgli di essere a disposizione già sabato per il match contro il Napoli al Franchi. A dirlo è il dottor Marcello Manzuoli, storico ex medico sociale del club viola intercettato in esclusiva da FirenzeViola, che si esprime così sulla possibilità che Gudmundsson sia arruolabile per Pioli già sabato sera: "È difficile da dire, intanto però dal report si evince che la distorsione alla caviglia ha dato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore, e questo è un infortunio abbastanza frequente nel calcio. In ogni stagione più di un giocatore riporta un trauma alla caviglia con interessamento dei legamenti della parte esterna. A me è successo varie volte di avere calciatori che tornavano con infortuni alla caviglia anche importanti, come quello di Manninger che rientrò con l'indicazione dalla Nazionale di star fermo quindici giorni e invece la domenica giocò subito. Per il match col Napoli, dipende da quanto è l'entità della sollecitazione delle strutture capsulari e legamentose della caviglia. Se è di basso grado, si può recuperare".

Quindi è possibile che già sabato al Franchi possa essere disponibile?

"Se la sollecitazione, ripeto, non è stata importante, la possibilità che sia disponibile esiste".

In sintesi, si può dire che la Fiorentina tira un sospiro di sollievo dopo il report? Poteva andare molto peggio?

"Direi proprio di sì, è il male minore".

E se per non rischiare saltasse il Napoli, sarà sicuramente arruolabile per la partita successiva?

"Penso proprio di sì".