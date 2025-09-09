Gudmundsson, il report medico della Fiorentina: "Sollecitazione del legamento"

Arriva il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Albert Gudmundsson. Uscito nella ripresa della sfida di venerdì sera giocata dalla sua Islanda contro l'Azerbaigian per un problema alla caviglia, il numero dieci ha fatto rientro ieri al Viola Park e ha svolto esami più approfonditi. Che hanno portato il club viola a diramare il seguente comunicato in vista del match col Napoli:

"ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian.

Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato".