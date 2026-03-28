Abodi colpito da Kean: "Ha quel passo in più. Incarna proprio ciò che ci serve"

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Moise Kean ha convinto tutti anche con la maglia della Nazionale. L'attaccante della Fiorentina è andato in gol nel 2-0 rifilato dall'Italia all'Irlanda del Nord nella semifinale playoff per il prossimo Mondiale, mettendo in atto una prestazione convincente sotto ogni punto di vista. Chi ne è rimasto colpito è anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha elogiato il centravanti viola nell'intervista di stamani con La Gazzetta dello Sport: "Non mi ha sorpreso nessuno, ma Kean ha quel passo in più.

Si vede che ha fame, che ha voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati, ma anche sfacciati e appassionati. Lui incarna bene le due cose, così come Pio Esposito e qualcun altro".