Dal Viola Park: allenamento mattutino, ancora out Piccoli e Gosens
La Fiorentina ha concluso da qualche minuto l'allenamento odierno e, dal Viola Park, arrivano alcuni aggiornamenti sulla situazione degli infortunati. Alla seduta di stamani non hanno infatti partecipato Roberto Piccoli, Dodo e Robin Gosens, tutti alle prese con dei fastidi muscolari accusati nell'ultimo periodo.
In particolare il tedesco, fuori da più di un mese per una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra, potrebbe saltare anche la sfida di giovedì contro l'Aek Atene ed è in dubbio anche per l'incrocio con il suo passato in programma domenica (sfida contro l'Atalanta). Nel pomeriggio attese ulteriori novità, soprattutto sulla situazione di Dodo.
