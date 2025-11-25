FirenzeViola Fiorentina-Fortini, avanti insieme: vicino il rinnovo del classe 2006

La Fiorentina si muove pensando al presente (e al futuro). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti procede spedita l'operazione per il rinnovo di Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006, una delle pochissime note liete di questo avvio di stagione, è pronto a prolungare il suo contratto, posticipando la scadenza fissata adesso al giugno 2027. Previsto un ritocco significativo dell'ingaggio per un calciatore che, dopo l'ottima annata scorsa in B con la Juve Stabia, quest'anno sta convincendo anche in Serie A. La Fiorentina, che ad agosto ha rinunciato a un'offerta da 13 milioni (più 3 di bonus) della Roma. Per evitare un ulteriore ritorno di fiamma dei giallorossi - Gasperini stravede per lui - la dirigenza vuole tutelarsi e chiudere l'accordo subito e il calciatore è stato ben felice di prolungare il suo legame con un club che lo ha cresciuto.

Nello specifico, la società e l'entourage del giocatore sono in stretto contatto per quel che riguarda il prolungamento, con le parti che hanno fatto passi avanti in questo senso anche nelle ultime ore. Al Viola Park si respira ottimismo, con le parti che, posta la reciproca volontà di trovare la quadra, proprio in queste settimane stanno discutendo sulla durata e sulla nuova scadenza. Nel momento in cui anche gli ultimi nodi saranno sciolti, arriverà anche la firma e la relativa ufficialità.