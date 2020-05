ULTRÀ VS ULTRÀ, Ora c'è preoccupazione al Viminale

Sulle pagine del Corriere della Sera viene raccontata anche un'altra verità relativa al mondo ultras. Secondo quanto riportato dal quotidiano, non esisterebbe solo il fronte dello stop al calcio, ma anche quello opposto, ostile allo stop ad oltranza. E preoccupa il Viminale per le sue innervature politiche: "Evidenze investigative attestano lo studio, da parte di alcune tifoserie, di iniziative di contestazione, anche di piazza, nel caso di prosieguo del blocco dei campionati". È quanto si legge nel report dell’Organismo di monitoraggio delle infiltrazioni criminali nell’ambito dell’emergenza Covid. Con l’eventuale ripresa a porte chiuse, il rischio di contatto tra fazioni opposte sembra ridotto. Almeno quello. Ma anche le tifoserie che non vogliono la ripresa del campionato sono determinate nella loro protesta. E continuano a farlo sapere, con striscioni e comunicati dai toni non certo concilianti. Gli ultimi sono quelli del Lecce, che giovedì sera fuori dallo stadio Via del Mare hanno scritto altri brani del manifesto comune: "Come potete dopo un gol esultare... quando le bare sono ancora da contare?". Nelle settimane scorse il cartello contrario al ritorno in campo delle squadre, formato dalle tifoserie organizzate di Atalanta e Brescia in primis, poi Genoa, Napoli, Spal e Roma, si è mosso in ordine sparso ma adesso il problema potrebbe essere anche quello opposto.