ULIVIERI, Festa di Italiano comprensibile ma sopra le righe

Renzo Ulivieri, storico tifoso viola e leggendario allenatore del Bologna, ha commentato ai taccuini de La Nazione il botta e risposta tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina al Dall’Ara. Pradè aveva criticato l’esultanza eccessiva di Italiano dopo la vittoria sulla sua ex squadra, in un giorno difficile per il lutto di Palladino. Ulivieri afferma che tali episodi sono comuni nel calcio e, seppur comprenda la posizione di Pradè, considera l'esultanza di Italiano come comprensibile, seppur un po' sopra le righe.

Sottolinea che dopo una partita tesa come quella, le emozioni possono prendere il sopravvento. Inoltre, Ulivieri si augura che la Fiorentina non accolga male Italiano quando tornerà al Franchi, visto il lavoro svolto durante il suo periodo in viola.