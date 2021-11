TUTTOSPORT, Tre decani: "Vlahovic-Juve, subito!"

Tuttosport titola in prima pagina: "Vlahovic-Juventus da prendere subito!", riportando le parole di tre grandi ex allenatori come Arrigo Sacchi, Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni. "Farebbe comodo a tutti in Italia" - dice Zaccheroni - "Chi lo prende fa l'affare. Per l'Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l'ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno… Il problema è che spesso in area c'è solo lo spagnolo". Lippi la pensa uguale: "Vlahovic farebbe comodo a tutti, il futuro è sicuramente il suo. È un ottimo attaccante e si sta dimostrando anche un ragazzo serio". Sacchi la vede in un'altra prospettiva: "Bisogna vedere quale squadra farà più comodo a Vlahovic… Meglio una formazione che pratica un calcio di dominio o di ripartenza?".

