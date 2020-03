TUTTOSPORT, Il cuore viola: donati ancora dei soldi

Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport (che dedica un'intera pagina alle iniziative di beneficienza messa in atto dai club della Serie A per contrastare la diffusione del Coronavirus), dopo la prima donazione da 250mila euro, la Fiorentina ne ha fatta ieri un’altra da 400mila frutto della raccolta fondi istituita il 17 marzo per le fondazioni ospedaliere Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze: “Sono molto felice per quanto siamo riusciti a fare in così poco tempo” - ha detto il patron Commisso ai canali del club. Il secondo bonifico servirà all’acquisto di ventilatori non invasivi, pompe da infusione, letti di terapia intensiva e subintensiva, ecografi e alcuni apparecchi radiologici.