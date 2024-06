TUTTOSPORT, Da Pinamonti a Zaniolo: i movimenti viola

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa un punto sui movimenti di mercato della Fiorentina, iniziati durante il Golden Boy a Solomeo dove la dirigenza viola si è presentata al completo. In particolare il club viola ha alzato il pressing sul Frosinone per il centrocampista Brescianini, che piace pure al Napoli. Per strapparlo alla formazione laziale servono 10-12 milioni visto che il 50% del ricavato spetta al Milan.

Per l’attacco la Fiorentina tiene d’occhio Pinamonti, in uscita dal Sassuolo e sondato pure dal Como nei giorni scorsi. Avviati i primi contatti con Carnevali proprio in Umbria, dove era presente anche l’ad del Genoa Blasquez al quale la Viola ha chiesto informazioni su Retegui. In un centrocampo che potrebbe dunque essere rivoluzionato attenzione al nome di un pupillo di Palladino come Colpani: per ora solo un’idea, ma chissà che non possa diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Tra i nomi accostati ai toscani c’è quello di Zaniolo, in uscita dal Galatasaray.