TUTTOSPORT, Belotti non in vendita. La situazione

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. A Torino sono preoccupati, perché l'attaccante e capitano è il caposaldo della squadra. "Volete far piangere un bambino del Toro?" - scrive il quotidiano - "ci riuscireste in un secondo: ditegli che Belotti andrà via". Il contratto in scadenza 2022 però non accenna a voler essere rinnovato e la clausola da 100 milioni vale solo per l'estero, sino a prova contraria. Così gli altri ds annusano l'aria, soprattutto ora che nel reparto dirigenziale c'è stato un nuovo innesto nel ruolo di direttore sportivo. Per primo si è mosso il Milan, poi il Napoli. Nell'ultimo periodo si è iscritta alla corsa anche la Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Chiesa. Infine c'è l'Atletico Madrid, che già nel 2017 ci provò. Quanto filtra dalle stanze del Torino però, è chiaro: Belotti non è in vendita.

