Un nuovo volto per la Primavera: ecco le prime immagini di Arnis Ademi

Oggi alle 12:22Primo Piano
di Redazione FV
fonte A. Giannattasio

Ecco il nuovo volto della Fiorentina Primavera: si chiama Arnis Ademi, terzino sinistro classe 2007 acquistato dallo Young Boys, già da qualche giorno al Viola Park.. Svizzero, mancino naturale, Ademi è andato a rinforzare la formazione di Daniele Galloppa, in questo momento terza in Serie A Primavera. Queste le prime immagini di Ademi al Viola Park