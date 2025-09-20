Tifosi, verso il tutto esaurito contro il Como: disponibili 3.000 biglietti
FirenzeViola.it
La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla situazione biglietti in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Como. Anche per il match con i lariani, così come era stato per la sfida con il Napoli, il Franchi sta andando verso la massima capienza consentita con i lavori di restyling. Al momento i tagliandi staccati per la singola partita sono circa 6.000. Una cifra che somma ai quasi 13.500 abbonamenti porta ad un totale di oltre 19.000 spettatori. I biglietti disponibili sono circa 3.000, l'obiettivo è provare a raggiungere le 21.579 presenze sugli spalti registrate contro i partenopei.
