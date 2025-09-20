Tifosi, verso il tutto esaurito contro il Como: disponibili 3.000 biglietti

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:45Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla situazione biglietti in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Como. Anche per il match con i lariani, così come era stato per la sfida con il Napoli, il Franchi sta andando verso la massima capienza consentita con i lavori di restyling. Al momento i tagliandi staccati per la singola partita sono circa 6.000. Una cifra che somma ai quasi 13.500 abbonamenti porta ad un totale di oltre 19.000 spettatori. I biglietti disponibili sono circa 3.000, l'obiettivo è provare a raggiungere le 21.579 presenze sugli spalti registrate contro i partenopei.