Tifosi, in 700 al Penzo di Venezia: Firenze crede ancora all'Europa

Tre punti oggi a Venezia, tre punti domenica contro il Bologna, tre punti a Udine nella partita che chiuderà il campionato. Questo, come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, è l'obiettivo che si è posta la Fiorentina per il finale di stagione. Un obiettivo legato alla qualificazione alle prossime competizioni Uefa per club. Firenze crede ancora all'Europa e la dimostrazione sono i 700 tifosi gigliati che questo pomeriggio, fischio d'inizio alle 18:30, prenderanno posto nel settore ospiti dello Stadio Pier Luigi Penzo. Nonostante l'eliminazione in Conference League contro il Real Betis abbia fatto male e lasciato scorie, adesso c'è da mettere da parte le recriminazioni e i rimpianti per provare a conquistare la possibilità di giocarsi anche il prossimo anno una competizione europea.

La città e i tifosi stanno facendo come sempre la propria parte, adesso tocca la squadra dare tutto per portare a casa 9 punti in queste ultime tre gare. Ai viola servirà essere concreti e tornare a blindare la propria porta. I viola ha ottenuto un solo clean sheet (0-0 al Franchi contro il Parma) nelle ultime 9 gare tra campionato e Conference.