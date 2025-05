Verso Venezia, le scelte di Palladino: Mandragora insostituibile. Kean resta a Firenze

Sarà una Fiorentina senza Moise Kean quella che questo tardo pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:30, affronterà al Penzo il Venezia. Senza il centravanti piemontese, come sottolineato dall'edizione odierna de La Nazione, lo score dei gigliati in campionato è tutt'altro che negativo con 4 vittorie e una sola sconfitta in 5 gare. Vero è però che non avere Kean significa tanto per la formazione di Palladino. L'ex Juventus si è infortunato muscolarmente nell'ultimo scatto del match di giovedì sera contro il Real Betis. La gara nel mirino, ci sono buone chances di recupero, è quella di domenica prossima contro il Bologna al Franchi.

Il compito di guidare l'attacco, orfano pure dello squalificato Zaniolo, sarà affidato a Gudmundsson e Beltran, mentre in panchina ci saranno i due primavera Rubino e Caprini. La speranza di tutti è che l'islandese e l'argentino riescano ad essere decisivi come nelle due sfide di campionato in cui hanno dovuto rimpiazzare Kean contro Cagliari, a segno Beltran, ed Empoli, assist di Gudmundsson. Per il resto un solo dubbio di formazione che riguarda la mediana. Detto che Mandragora al momento è insostituibile per leadership e stato di forma, accanto a lui sono in tre per due maglie. Per il momento sembrano in vantaggio nel ballottaggio Fagioli e Richardson su Ndour. Poi tutto confermato, dalla difesa, con Pongracic, Marì e Ranieri, alle corsie esterne con Dodo a destra e Gosens a sinistra.